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Михайлюк отчислен с Торонто Рэпторс

Баскетбол
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Михайлюк отчислен с Торонто Рэпторс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форварда сборной Украины Святослав Михайлюк отчислен из "Торонто Репторс". Об этом пишет инсайдер Шемс Чарания.

Сейчас Михайлюк находится в расположении сборной Украины.

Напомним, что Михайлюк перешел в "Торонто" в прошлом году. В сезоне 2021/2022 провел за "Репторс" 56 матчей в НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка и делал 1,6 подбора за игру.

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В статье: Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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Источник:
Sport.ua

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