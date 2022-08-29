Михайлюк отчислен с Торонто Рэпторс

Форварда сборной Украины Святослав Михайлюк отчислен из "Торонто Репторс". Об этом пишет инсайдер Шемс Чарания.

Сейчас Михайлюк находится в расположении сборной Украины.

Напомним, что Михайлюк перешел в "Торонто" в прошлом году. В сезоне 2021/2022 провел за "Репторс" 56 матчей в НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка и делал 1,6 подбора за игру.