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Украина на последней минуте вырвала победу над Эстонией на Евробаскете

Баскетбол
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Украинцы – на первом месте в группе

Украина на последней минуте вырвала победу над Эстонией на Евробаскете

Фото: FIBA

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой второй матч на Евробаскете-2022. В первой игре команда вынесла Великобританию со счетом 90:61. Сегодня же сборная еле управилась с Эстонией, вырвав победу лишь на последней минуте игры (74:73 в пользу Украины).

Первую четверть команда проиграла со счетом 15:21, вторую выиграла – 18:14. Далее вновь проигрыш: 23:26. К началу финальной четверти Эстония побеждала со счетом 61:56. По ходу тайма украинцы сократили отставание, но не могли достичь преимущества в счете. Победить удалось лишь благодаря попаданию Ильи Сидорова на последней минуте игры.

Лучшим игроком матча стал Святослав Михайлюк, он же набрал больше всех очков (18 очков/4 подбора/2 ассиста). Также десять и более набрали: Владимир Герун (12/4/2), Илья Сидоров (11/1/4), Иссуф Санон (10/0/0) и Иван Ткаченко (10/5/1).

Евробаскет, второй тур группового этапа.

Сборная Украины – Сборная Эстонии 74:73

(15:21|18:14|23:26|18:12)

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В статье: сборная Эстонии Святослав Михайлюк сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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