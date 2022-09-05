ФИБА отстранила судей матча Германия - Литва

Судьи Мануэль Маццони, Войцех Лишка и Михал Проц, работавшие на матче чемпионата Европы по баскетболу в матче Германия - Литва, отстранены от дальнейшей работы на турнире, пишет издание SDNA.

Напомним, в конце третьей четверти немецкий разыгрывающий Маодо Ло сфолил на Йонасе Валанчюнасе при броске. После этого технический фол получил главный тренер сборной Германии Гордон Херберт.

Согласно правилам ФИБА, штрафной бросок за технический фол должен выполняться до того, как пробиваются два штрафных за обычный фол при броске. Однако литовец исполнил только два штрафных за обычный фол, оба раза промазав, после чего немцы оказались первыми на подборе. В итоге Германия победила со счётом 109:107 (OT).