Финляндия неожиданно обыграла Хорватию в 1/8 финала Евробаскета. У Маркканена – 43 очка

Состоялся еще один матч 1/8 финала Евробаскета-2022. Ранее завершились еще пять матчей этой стадии турнира. Своих соперников по четвертьфиналу ожидают сборные Польши, Франции, Словении, Германии и Испании.

Последней командой, вышедшей в 1/4 финала стала сборная Финляндии, неожиданно обыгравшая Хорватию со счетом 94:86 (20:21, 25:22, 22:22, 27:21). Лучшим игроком матча стал финн Лаури Маркканен.

Звезда "Юты Джаз", лишь недавно выменянный из "Кливленда", умудрился набрать (43 очка/6 подборов/3 ассиста) за игру. Также сильный матч провел защитник сборной Финляндии Сасу Салин, у него (17/5/3). Лучшим среди хорватов стал Боян Богданович с (23/5/1).

Евробаскет

Сборная Финляндии – Сборная Хорватии 94:86

(20:21, 25:22, 22:22, 27:21)