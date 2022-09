Айзея Томас может вернуться в Лейкерс. Он прошел просмотр в команде

Разыгрывающий защитник Айзея Томас близок к возвращению в "Лос-Анджелес Лейкерс". Как сообщает журналист USA TODAY Майкл Скотто, гард уже прошел просмотр в калифорнийской команде.

Sources: Two-time All-Star Isaiah Thomas worked out for the Los Angeles Lakers along with several players, including Armoni Brooks, Sharife Cooper, Mychal Mulder, and others, @hoopshype has learned. https://t.co/v9g5JjWmJF