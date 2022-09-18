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Айзея Томас может вернуться в Лейкерс. Он прошел просмотр в команде

Баскетбол
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Гард уже дважды подписывал контракты с клубом из Лос-Анджелеса

Айзея Томас может вернуться в Лейкерс. Он прошел просмотр в команде

Фото: Silver Screen and Roll

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник Айзея Томас близок к возвращению в "Лос-Анджелес Лейкерс". Как сообщает журналист USA TODAY Майкл Скотто, гард уже прошел просмотр в калифорнийской команде.

Также сообщается, что помимо Томаса в тренировках с "Лейкерс" приняли участие и другие свободные агенты. Среди таковых: Шабазз Мухаммад, Джереми Лэмб, Дуэйн Бэйкон, Армони Брукс, Шариф Купер и прочие.

Примечательно, что Айзея Томас уже дважды подписывал контракты с "Лейкерс". Первый – в 2018 году, второй – в 2021. Всего за "Лос-Анджелес" гард сыграл 21 игру, в среднем набирая по 14.4 очков, 2.1 подборов и 4.3 ассистов за матч.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Айзея Томас
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