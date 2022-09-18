Айзея Томас может вернуться в Лейкерс. Он прошел просмотр в команде

Разыгрывающий защитник Айзея Томас близок к возвращению в "Лос-Анджелес Лейкерс". Как сообщает журналист USA TODAY Майкл Скотто, гард уже прошел просмотр в калифорнийской команде.

Sources: Two-time All-Star Isaiah Thomas worked out for the Los Angeles Lakers along with several players, including Armoni Brooks, Sharife Cooper, Mychal Mulder, and others, @hoopshype has learned. https://t.co/v9g5JjWmJF — Michael Scotto (@MikeAScotto) September 17, 2022

Также сообщается, что помимо Томаса в тренировках с "Лейкерс" приняли участие и другие свободные агенты. Среди таковых: Шабазз Мухаммад, Джереми Лэмб, Дуэйн Бэйкон, Армони Брукс, Шариф Купер и прочие.

Примечательно, что Айзея Томас уже дважды подписывал контракты с "Лейкерс". Первый – в 2018 году, второй – в 2021. Всего за "Лос-Анджелес" гард сыграл 21 игру, в среднем набирая по 14.4 очков, 2.1 подборов и 4.3 ассистов за матч.