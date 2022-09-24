  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Си Джей Макколлум подпишет с Пеликанс контракт на 64 миллиона за два года
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Си Джей Макколлум подпишет с Пеликанс контракт на 64 миллиона за два года

Баскетбол
(1 голосов)

Новый Орлеан продлит 31-летнего игрока до 2026 года

Си Джей Макколлум подпишет с Пеликанс контракт на 64 миллиона за два года

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
Новина українською

Атакующий защитник Си Джей Макколлум и "Нью-Орлеан Пеликанс" договорились о продлении контракта на два года. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, за эти два сезона гард получит 64 миллиона долларов.

Журналист также отмечает, что это продление начнет действовать лишь в осенью 2024 года и до лета 2026. Таким образом, весь контракт Макколлума теперь рассчитан на четыре года и 133 миллиона долларов.

Си Джей был обменян в "Новый Орлеан" только в феврале. В регулярном чемпионате он успел провести за "Пеликанс" всего 26 матчей, набирая по 24.3 очка, 4,5 подбора и 5.8 ассиста в среднем за игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде