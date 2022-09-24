Си Джей Макколлум подпишет с Пеликанс контракт на 64 миллиона за два года

Атакующий защитник Си Джей Макколлум и "Нью-Орлеан Пеликанс" договорились о продлении контракта на два года. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, за эти два сезона гард получит 64 миллиона долларов.

New Orleans Pelicans guard CJ McCollum has agreed on a two-year, $64 million extension that’ll take him through 2025-2026, his agent Sam Goldfeder of @Excelbasketball tells ESPN. New deal ties McCollum to Pels for four years and $133M. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 24, 2022

Журналист также отмечает, что это продление начнет действовать лишь в осенью 2024 года и до лета 2026. Таким образом, весь контракт Макколлума теперь рассчитан на четыре года и 133 миллиона долларов.

Си Джей был обменян в "Новый Орлеан" только в феврале. В регулярном чемпионате он успел провести за "Пеликанс" всего 26 матчей, набирая по 24.3 очка, 4,5 подбора и 5.8 ассиста в среднем за игру.