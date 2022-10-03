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Энтони Дэвис может сыграть в ближайшем матчем Лейкерс
Форвард НБА восстанавливается от травмы
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", американец Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче с "Сакраменто Кингз", который состоится в ночь с 3 на 4 октября, сообщает инсайдер Los Angeles Times Брэд Тёрнер.
"Лейкерс" сообщили статус своих игроков перед матчем с "Кингз" в понедельник:
Энтони Дэвис (напряжение в пояснице) – возможно, сыграет;
Трой Браун-мл. (боль в пояснице) – не выйдет;
Деннис Шрёдер (не с командой) – не выйдет;
Лонни Уокер (растяжение левой лодыжки) – не выйдет", – написал обозреватель в социальных сетях.
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