Киев-Баскет назвал имя нового главного тренера

Мужскую команду Киев-Баскета возглавил бывший тренер женской команды киевлян Владимир Холопов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

52-летний специалист в течение последних пяти сезонов руководил женской командой, с которой дважды становился чемпионом Украины и дважды боролся за серебряные награды. Также Владимир Холопов возглавляет женскую национальную сборную по баскетболу 3х3, которая в возрастной категории до 23 лет уже на днях стартует на чемпионате мира.

Напомним, что в сезоне 2011/12 Холопов работал с мужской командой Черкасских Мавп в Суперлиге, до этого пройдя с черкащанами сезон без поражений в Высшей лиге и выиграв в итоге турнир.