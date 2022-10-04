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Киев-Баскет назвал имя нового главного тренера

Баскетбол
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Мужская команда будет играть под руководством Владимира Холопова

Киев-Баскет назвал имя нового главного тренера

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужскую команду Киев-Баскета возглавил бывший тренер женской команды киевлян Владимир Холопов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

52-летний специалист в течение последних пяти сезонов руководил женской командой, с которой дважды становился чемпионом Украины и дважды боролся за серебряные награды. Также Владимир Холопов возглавляет женскую национальную сборную по баскетболу 3х3, которая в возрастной категории до 23 лет уже на днях стартует на чемпионате мира.

Напомним, что в сезоне 2011/12 Холопов работал с мужской командой Черкасских Мавп в Суперлиге, до этого пройдя с черкащанами сезон без поражений в Высшей лиге и выиграв в итоге турнир.

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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