Днепр назвал состав на следующий сезон Суперлиги

БК "Днепр" определился с составом на сезон 22/23. Остались капитан Станислав Тимофеенко, Макс Закурдаев, Сергей Загреба и Иван Колдомасов.

Вернулись из аренды:

Евгений Сорочан, Роман Бондарчук, Александр Тарасенко, Михаил Шкода и Никита Бибиков.

За Днепр-2 во втором дивизионе выступали Дмитрий Мартынов, Николай Бачурин и Никита Джерихов. Дмитрий Каччанов в прошлом сезоне отыграл во Львовской Политехнике.

Практически все игроки в свое время прошли подготовку в Академии БК Днепр.

Главным тренером команды назначен Павел Агапов, а ассистентом будет Владимир Коваль.