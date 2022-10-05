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Днепр назвал состав на следующий сезон Суперлиги

Баскетбол
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Пожелаем команде удачи

Днепр назвал состав на следующий сезон Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

БК "Днепр" определился с составом на сезон 22/23. Остались капитан Станислав Тимофеенко, Макс Закурдаев, Сергей Загреба и Иван Колдомасов.

Вернулись из аренды:

Евгений Сорочан, Роман Бондарчук, Александр Тарасенко, Михаил Шкода и Никита Бибиков.

За Днепр-2 во втором дивизионе выступали Дмитрий Мартынов, Николай Бачурин и Никита Джерихов. Дмитрий Каччанов в прошлом сезоне отыграл во Львовской Политехнике.

Практически все игроки в свое время прошли подготовку в Академии БК Днепр.

Главным тренером команды назначен Павел Агапов, а ассистентом будет Владимир Коваль.

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В статье: БК Днепр
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Источник:
ФБУ

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