Кемба Уокер недоволен суммой, которую ему предложил Детройт за выкуп контракта

"Детройт Пистонс" предприняли попытку выкупить контракт разыгрывающего Кембы Уокера. Однако, как сообщает издание Boston Globe, игрок посчитал неприемлемой сумму, которую ему предложили.

Контракт Уокера рассчитан до конца сезона 2022/23, и по нему игроку предстоит получить 9.2 миллиона долларов. Помимо этого, у Кембы есть еще неактивный контракт с "Оклахомой-Сити Тандер", по которому он заработает 27.4 млн.

Гард оказался в "Детройте" в результате обмена с "Нью-Йорк Никс". Тогда он и драфт-права на Джейлена Дюрэна были разменяны на будущий пик "Пистонс" в первом раунде драфта НБА.