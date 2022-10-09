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Кемба Уокер недоволен суммой, которую ему предложил Детройт за выкуп контракта
Гард должен получить 9.2 млн долларов за этот сезон
Фото: Yardbarker
"Детройт Пистонс" предприняли попытку выкупить контракт разыгрывающего Кембы Уокера. Однако, как сообщает издание Boston Globe, игрок посчитал неприемлемой сумму, которую ему предложили.
Контракт Уокера рассчитан до конца сезона 2022/23, и по нему игроку предстоит получить 9.2 миллиона долларов. Помимо этого, у Кембы есть еще неактивный контракт с "Оклахомой-Сити Тандер", по которому он заработает 27.4 млн.
Гард оказался в "Детройте" в результате обмена с "Нью-Йорк Никс". Тогда он и драфт-права на Джейлена Дюрэна были разменяны на будущий пик "Пистонс" в первом раунде драфта НБА.
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