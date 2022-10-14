Евгений Мурзин: В нашей команде много молодых игроков, которые смогут проявить себя

В преддверии первого матча баскетбольного турнира, посвященного 20-летию БК "Говерла", главный тренер команды Евгений Мурзин поделился впечатлениями.

- Насколько важно проведение предсезонного турнира? Какие задачи поставлены перед командой "медведей"?

- Считаю, что такой турнир важен для каждой команды. Это последняя репетиция перед стартом сезона. Участниками являются знаменитые команды, претенденты на медали Суперлиги. Так что будет довольно интересно испытать свои силы в поединках с ними.

Команда говерлян под вашим руководством напряженно готовится к сезону. Это новый уровень для многих молодых спортсменов. Как вы оцениваете уровень подготовки к Чемпионату?

В команде много молодых игроков, для которых участие в Чемпионате будет хорошим шансом проявить себя. В общем, я доволен уровнем их подготовки. Они тяжело работали. Конечно, волнуются. Итак, игры турнира продемонстрируют, насколько они готовы к сезону и физически, и морально. Верю в каждого из них!

– Как вас принял клуб, в котором вы работали достаточно времени? Соскучились ли по Ивано-Франковску?

– С Ивано-Франковском, с годами работы в клубе связано много приятных воспоминаний. Приняли очень тепло. Хорошо знаю руководство клуба. Это прекрасно, что в столь сложное для страны время баскетбол продолжает быть. И участие нашей команды в элитном дивизионе в год празднования клубом 20-летия считаю символическим.

Мы делаем то важное дело, которое умеем. И это тоже приближает нас к Победе! Давайте поблагодарим ВСУ за такую ​​возможность! Слава нашим защитникам! Слава Украине!