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Евгений Мурзин: В нашей команде много молодых игроков, которые смогут проявить себя
Именно этот турнир поможет раскрыть сильные стороны у игроков
В преддверии первого матча баскетбольного турнира, посвященного 20-летию БК "Говерла", главный тренер команды Евгений Мурзин поделился впечатлениями.
- Насколько важно проведение предсезонного турнира? Какие задачи поставлены перед командой "медведей"?
- Считаю, что такой турнир важен для каждой команды. Это последняя репетиция перед стартом сезона. Участниками являются знаменитые команды, претенденты на медали Суперлиги. Так что будет довольно интересно испытать свои силы в поединках с ними.
Команда говерлян под вашим руководством напряженно готовится к сезону. Это новый уровень для многих молодых спортсменов. Как вы оцениваете уровень подготовки к Чемпионату?
В команде много молодых игроков, для которых участие в Чемпионате будет хорошим шансом проявить себя. В общем, я доволен уровнем их подготовки. Они тяжело работали. Конечно, волнуются. Итак, игры турнира продемонстрируют, насколько они готовы к сезону и физически, и морально. Верю в каждого из них!
– Как вас принял клуб, в котором вы работали достаточно времени? Соскучились ли по Ивано-Франковску?
– С Ивано-Франковском, с годами работы в клубе связано много приятных воспоминаний. Приняли очень тепло. Хорошо знаю руководство клуба. Это прекрасно, что в столь сложное для страны время баскетбол продолжает быть. И участие нашей команды в элитном дивизионе в год празднования клубом 20-летия считаю символическим.
Мы делаем то важное дело, которое умеем. И это тоже приближает нас к Победе! Давайте поблагодарим ВСУ за такую возможность! Слава нашим защитникам! Слава Украине!
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