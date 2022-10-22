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Антон Буц стал четвертым в истории Суперлиги, кто набрал 20+20

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок Запорожья сделал 20+21+3

Антон Буц стал четвертым в истории Суперлиги, кто набрал 20+20

Фото: Запорізькі вісті

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Запорожья" Антон Буц набрал 20 очков и сделал 21 подбор в матче против "Черкасских Мавп". Команда в итоге победила со счетом 62:61.

Он стал лишь четвертым игроком в истории украинской Суперлиги, которому удалось сделать дабл-дабл 20+20. Буц также был признан лучшим игроком матча.

Ранее подобное удавалось Эндрю Аделеке из "Черкасских Мавп" в сезоне 2011/12, Владану Вукосавлевичу из "Львовской Политехники" в сезоне 2012/13 и Максиму Сандулу из БК "Киев" в сезоне 2014/15.

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В статье: БК Запорожье
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