Антон Буц стал четвертым в истории Суперлиги, кто набрал 20+20

Форвард "Запорожья" Антон Буц набрал 20 очков и сделал 21 подбор в матче против "Черкасских Мавп". Команда в итоге победила со счетом 62:61.

Он стал лишь четвертым игроком в истории украинской Суперлиги, которому удалось сделать дабл-дабл 20+20. Буц также был признан лучшим игроком матча.

Ранее подобное удавалось Эндрю Аделеке из "Черкасских Мавп" в сезоне 2011/12, Владану Вукосавлевичу из "Львовской Политехники" в сезоне 2012/13 и Максиму Сандулу из БК "Киев" в сезоне 2014/15.