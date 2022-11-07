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НБА. Кливленд добыл восьмую победу к ряду, дабл-дабл Кузмы не помог Вашингтону обыграть Мемфис
Результаты матчей НБА
7 ноября состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.
"Мемфис Гриззлиз" – "Вашингтон Уизардс" – 103:97
"Торонто Рэпторс" – "Чикаго Буллз" – 113:104
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Юта Джаз" – 102:110
В составе "Мемфиса" отметился защитник Десмонд Бейн (26 очков, два подбора и четыре передачи) и разыгрывающий Джа Морант (22 очка, девять подборов и шесть передач). Самыми результативными в составе "Уизардс" стали разыгрывающий Монте Моррис (16 очков и одна передача) и Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 12 очков, 11 подборов и двух передач.
В следующем матче "Мемфис" примет "Бостон Селтикс", а "Вашингтон" сыграет на выезде с "Шарлотт Хорнетс".
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