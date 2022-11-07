НБА. Кливленд добыл восьмую победу к ряду, дабл-дабл Кузмы не помог Вашингтону обыграть Мемфис

7 ноября состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.

"Мемфис Гриззлиз" – "Вашингтон Уизардс" – 103:97

"Торонто Рэпторс" – "Чикаго Буллз" – 113:104

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Юта Джаз" – 102:110

В составе "Мемфиса" отметился защитник Десмонд Бейн (26 очков, два подбора и четыре передачи) и разыгрывающий Джа Морант (22 очка, девять подборов и шесть передач). Самыми результативными в составе "Уизардс" стали разыгрывающий Монте Моррис (16 очков и одна передача) и Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 12 очков, 11 подборов и двух передач.

В следующем матче "Мемфис" примет "Бостон Селтикс", а "Вашингтон" сыграет на выезде с "Шарлотт Хорнетс".