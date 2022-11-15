Назван состав женской сборной Украины на матчи против Литвы и Франции

В ноябре женская национальная сборная Украины продолжит выступления в квалификации чемпионата Европы-2023. Команда Срджана Радуловича сыграет два матча.

24 ноября наша сборная будет противостоять Литве, а 27 ноября сыграет против сборной Франции. Обе игры пройдут на выезде.

В состав сборной Украины на матчи квалификации вошли 12 игроков:

Алина Ягупова, Ульяна Дацько, Дарья Дубнюк, Анна Рулева, Виктория Балабан, Виктория Горобец, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, Елена Мазниченко,

Команда соберется в Риге 20 ноября, где пройдет короткий сбор перед вылетом в Вильнюс, где и состоится первая игра международного окна.