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Назван состав женской сборной Украины на матчи против Литвы и Франции

Баскетбол
(1 голосов)

Нашу команду представят 12 игроков

Назван состав женской сборной Украины на матчи против Литвы и Франции

фото - fiba.basketball

Новина українською

В ноябре женская национальная сборная Украины продолжит выступления в квалификации чемпионата Европы-2023. Команда Срджана Радуловича сыграет два матча.

24 ноября наша сборная будет противостоять Литве, а 27 ноября сыграет против сборной Франции. Обе игры пройдут на выезде.

В состав сборной Украины на матчи квалификации вошли 12 игроков:

Алина Ягупова, Ульяна Дацько, Дарья Дубнюк, Анна Рулева, Виктория Балабан, Виктория Горобец, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, Елена Мазниченко,

Команда соберется в Риге 20 ноября, где пройдет короткий сбор перед вылетом в Вильнюс, где и состоится первая игра международного окна.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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