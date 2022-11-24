Украина уступила Литве в третьем туре отбора на женский Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла третий матч группового этапа отбора на Чемпионат Европы 2023 – Евробаскет.

В поединке против Литвы подопечные Срджана Радуловича потерпели свое первое поражение в отборочной компании (ранее были только победы над Финляндией и Францией).

Отбор на Евробаскет-2023

Группа В, третий тур

Литва – Украина

81:62 (23:17, 14:25, 29:10, 15:10)

Украина : Филевич 12, Ягупова 18 (7 передач+4 перехвата), Юркевичус 7 (+10 подборов), Мазниченко 15 (+5 подборов), Шматова 0 – старт; Уро-Ниле 8, Дубнюк 2, Рулевая 0, Балабан 0, Дацко 0, Гаврильчик 0, Горобец 0.

Свой следующий поединок украинки проведут 27 ноября на выезде против Франции.

Напомним, что на Евробаскет-2023 выйдут 10 команд, занявших первые места в своих группах, и 4 лучшие команды, занявшие вторые места.