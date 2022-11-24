Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина уступила Литве в третьем туре отбора на женский Евробаскет-2023
Досадное поражение
ФБУ
Женская сборная Украины по баскетболу проиграла третий матч группового этапа отбора на Чемпионат Европы 2023 – Евробаскет.
В поединке против Литвы подопечные Срджана Радуловича потерпели свое первое поражение в отборочной компании (ранее были только победы над Финляндией и Францией).
Отбор на Евробаскет-2023
Группа В, третий тур
Литва – Украина
81:62 (23:17, 14:25, 29:10, 15:10)
Украина: Филевич 12, Ягупова 18 (7 передач+4 перехвата), Юркевичус 7 (+10 подборов), Мазниченко 15 (+5 подборов), Шматова 0 – старт; Уро-Ниле 8, Дубнюк 2, Рулевая 0, Балабан 0, Дацко 0, Гаврильчик 0, Горобец 0.
Свой следующий поединок украинки проведут 27 ноября на выезде против Франции.
Напомним, что на Евробаскет-2023 выйдут 10 команд, занявших первые места в своих группах, и 4 лучшие команды, занявшие вторые места.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- ЧМ. Эмболо побил своих и принес Швейцарии победу
- Ураган стартовал с безумной победы в элит-раунде футзальной ЛЧ
- Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО