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Запорожье — Политехника-Галичина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото - Facebook
25 ноября состоится матч Суперлиги, в котором сыграют Запорожье и львовская Политехника-Галичина.
Запорожье в прошлом матче не смогло обыграть Будивельник, а Политехника-Галичина уступила Днепру и Будивельнику.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Запорожье — Политехника-Галичина
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