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Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин оштрафован на $ 25 тысяч за нецензурные высказывания
Игрок не будет отстранен от матчей
Фото: CBS Sports
Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин был оштрафован на $ 25 тыс. за нецензурную брань в адрес одного из фанатов, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Напомним, инцидент случился в последнем матче "воинов" с "Даллас Маверикс" (113:116), который состоялся 30 ноября.
За 11:20 до конца четвёртой четверти во время исполнения штрафного броска игроком "Далласа" Грин в резкой форме призвал болельщика замолчать и не пытаться его провоцировать.
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