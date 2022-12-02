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Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин оштрафован на $ 25 тысяч за нецензурные высказывания

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок не будет отстранен от матчей

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин оштрафован на $ 25 тысяч за нецензурные высказывания

Фото: CBS Sports

Новина українською

Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин был оштрафован на $ 25 тыс. за нецензурную брань в адрес одного из фанатов, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, инцидент случился в последнем матче "воинов" с "Даллас Маверикс" (113:116), который состоялся 30 ноября.

За 11:20 до конца четвёртой четверти во время исполнения штрафного броска игроком "Далласа" Грин в резкой форме призвал болельщика замолчать и не пытаться его провоцировать.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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