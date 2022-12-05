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НБА. Лейкерс переиграл Вашингтон, Сан-Антонио уступил Финиксу
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
"Сан-Антонио Спёрс" – "Финикс Санз" – 92:103
"Сакраменто Кингз" – "Чикаго Буллз" – 110:101
"Нью-Йорк Никс" – "Кливленд Кавальерс" – 92:81
"Детройт Пистонс" – "Мемфис Гриззлиз" – 112:122
"Вашингтон Уизардс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 119:130
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Индиана Пэйсерс" – 116:100
В одном из матчей "Вашингтон Уизардс" встречался с "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:119.
Самым полезным игроком в самой результативной встрече в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 подборов. Ещё 29 очков на свой счёт в составе "озёрников" записал Леброн Джеймс.
В паралельном матче "Сан-Антонио Спёрс" встречался с "Финикс Санз". Встреча завершилась победой гостей со счётом 133:95. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.
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