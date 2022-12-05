НБА. Лейкерс переиграл Вашингтон, Сан-Антонио уступил Финиксу

5 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

"Сан-Антонио Спёрс" – "Финикс Санз" – 92:103

"Сакраменто Кингз" – "Чикаго Буллз" – 110:101

"Нью-Йорк Никс" – "Кливленд Кавальерс" – 92:81

"Детройт Пистонс" – "Мемфис Гриззлиз" – 112:122

"Вашингтон Уизардс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 119:130

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Индиана Пэйсерс" – 116:100

В одном из матчей "Вашингтон Уизардс" встречался с "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:119.

Самым полезным игроком в самой результативной встрече в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 подборов. Ещё 29 очков на свой счёт в составе "озёрников" записал Леброн Джеймс.

В паралельном матче "Сан-Антонио Спёрс" встречался с "Финикс Санз". Встреча завершилась победой гостей со счётом 133:95. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.