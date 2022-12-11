Голден Стэйт Уорриорс вывели номер Билла Расселла из обращения

"Голден Стэйт Уорриорс" перед домашним матчем против "Бостон Селтикс" вывели из обращения номер "6" легендарного центрового Билла Расселла. Он провел всю карьеру в составе "Селтикс" и выиграл 11 чемпионств НБА.

Расселл скончался 31 июля 2022 года в возрасте 88 лет, после чего руководство лиги объявило о выведении из обращения его номера во всей лиге. Ранее шестой номер был подвешен только под потолком арены "Бостона".

Сегодня же "6" Расселла стал уже седьмым номером под потолком стадиона "ГСВ". Помимо номера Расселла, игроки "Уорриорс" также не могут использовать "13" Уилта Чемберлена, "14" Тома Мешери, "16" Эла Эттлса, "17" Криса Маллина, "24" Рика Бэрри и "42" Нейта Термонда.