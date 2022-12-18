Центровой Филадельфии Эмбиид: Нам не хватает нашего лучшего игрока, Тайриса Мэкси

Центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид прокомментировал победу над "Голден Стэйт Уорриорс" со счетом 118:106. Матч пропустили два стартовых игрока "76" - Тайрис Мэкси и Тобайас Харрис.

"Это готовность следующего человека заменить предыдущего. Очевидно, нам не хватает нашего лучшего игрока, Тайриса [Мэкси].

Тобайас [Харрис] был великолепен в этом году. Он делает свое дело, он был эффективен в обороне, он был великолепен. Когда тебе не хватает таких парней, это тяжело, но я думаю, что у нас достаточно таланта. Такие парни, как Шейк [Милтон], Матисс [Тайбулл], играют очень хорошо. Не могу забыть о Де'Энтони [Мелтоне], он был великолепен".