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Центровой Филадельфии Эмбиид: Нам не хватает нашего лучшего игрока, Тайриса Мэкси

Баскетбол
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Мэкси и Тобайас Харрис пропустили матч с ГСВ

Центровой Филадельфии Эмбиид: Нам не хватает нашего лучшего игрока, Тайриса Мэкси

Фото: Liberty Ballers

UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид прокомментировал победу над "Голден Стэйт Уорриорс" со счетом 118:106. Матч пропустили два стартовых игрока "76" - Тайрис Мэкси и Тобайас Харрис.

"Это готовность следующего человека заменить предыдущего. Очевидно, нам не хватает нашего лучшего игрока, Тайриса [Мэкси].

Тобайас [Харрис] был великолепен в этом году. Он делает свое дело, он был эффективен в обороне, он был великолепен. Когда тебе не хватает таких парней, это тяжело, но я думаю, что у нас достаточно таланта. Такие парни, как Шейк [Милтон], Матисс [Тайбулл], играют очень хорошо. Не могу забыть о Де'Энтони [Мелтоне], он был великолепен".

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В статье: НБА Филадельфия 76er Джоэль Эмбиид
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