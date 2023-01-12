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НБА. 41 очко Брауна помогли Бостону переиграть Нью-Орлеан, Денвер декласировал Финикс
Результаты матчей НБА
12 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого было сыграно восемь матчей.
"Вашингтон Уизардс" — "Чикаго Буллз" — 100:97
"Детройт Пистонс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 135:118
"Атланта Хоукс" — "Милуоки Бакс" — 105:114
"Бостон Селтикс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 125:114
"Нью-Йорк Никс" — "Индиана Пэйсерс" — 119:113
"Мемфис Гриззлиз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 135:129
"Денвер Наггетс" — "Финикс Санз" — 126:97
"Сакраменто Кингз" — "Хьюстон Рокетс" — 135:115
В матче "Денвера" с "Финиксом" лидер "Наггетс" Никола Йокич оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, совершив 18 подборов и отдав девять передач. Он стал самым результативным игроком матча.
В паралельном матче в "Бостон Селтикс" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:114.
Самым результативным игроком у "Бостона" стал американец Джейлен Браун, заработавший дабл-дабл: 41 очко, 12 подборов, но не отдал ни одной передачи.
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