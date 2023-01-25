Главному тренеру Клипперс покорилось историческое достижение

Наставник "Лос-Анджелес Клипперс" Тайрон Лю стал первым тренером в истории НБА, который, начав работу в клубе, выиграл первые десять матчей с "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом пишет ESPN Stats & Info со ссылкой на Elias Sports Bureau.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА "Клипперс" на выезде победили "Лейкерс" со счётом 133:115.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный 38-летний форвард "озёрников" Леброн Джеймс, который набрал 46 очков.