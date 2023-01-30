Один из лидеров Голден Стэйт восстановился и сыграет в следующем матче

Один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Эндрю Уиггинс примет участие в следующем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Оклахома-Сити Тандер". Об этом пишет обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.

Ранее 27-летний баскетболист пропустил две игры из-за болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией.

В текущем сезоне Уиггинс принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 17,5 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи.