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Один из лидеров Голден Стэйт восстановился и сыграет в следующем матче
Эндрю Уиггинс готов покорять НБА
Один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Эндрю Уиггинс примет участие в следующем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Оклахома-Сити Тандер". Об этом пишет обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.
Ранее 27-летний баскетболист пропустил две игры из-за болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией.
В текущем сезоне Уиггинс принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 17,5 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи.
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