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Один из лидеров Голден Стэйт восстановился и сыграет в следующем матче

Баскетбол
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Эндрю Уиггинс готов покорять НБА

Один из лидеров Голден Стэйт восстановился и сыграет в следующем матче

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Один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Эндрю Уиггинс примет участие в следующем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Оклахома-Сити Тандер". Об этом пишет обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.

Ранее 27-летний баскетболист пропустил две игры из-за болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией.

В текущем сезоне Уиггинс принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 17,5 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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