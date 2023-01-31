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Тренер Лейкерс рассказал о серьезности травмы Леброна Джеймса
Игрок пока отдохнет от матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм рассказал о серьезности травмы форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, которую он получил в матче регулярного сезона с "Бруклин Нетс" (104:121).
"Леброн ощущал значительную болезненность, поэтому мы пришли к выводу, что лучшего его придержать немного – пусть тело отдохнёт и успокоится. Особенно его нога", – приводит слова Хэма Orange County Register.
38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи.
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