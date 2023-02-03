Энтони Дэвис: Мы намерены сразу закрепить за собой место в плей-офф

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис заявил, что команда намерена бороться за попадание в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в оставшейся части регулярного чемпионата.

"Лейкерс" хотят избежать участия в турнире плей-ин. Мы намерены сразу застолбить за собой место в плей-офф", — приводит слова Дэвиса Lakers Daily.

"Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнем сезоне располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей и потерпев поражения в 28 играх.