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Энтони Дэвис: Мы намерены сразу закрепить за собой место в плей-офф

Баскетбол
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Баскетболист рассказал о планах своей команды

Энтони Дэвис: Мы намерены сразу закрепить за собой место в плей-офф

Фото: Los Angeles Times

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис заявил, что команда намерена бороться за попадание в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в оставшейся части регулярного чемпионата.

"Лейкерс" хотят избежать участия в турнире плей-ин. Мы намерены сразу застолбить за собой место в плей-офф", — приводит слова Дэвиса Lakers Daily.

"Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнем сезоне располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей и потерпев поражения в 28 играх.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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