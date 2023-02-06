НБА. Эмбиид и Харден не помогли Сиксерс обыграть Никс, Нью-Орлеан переиграл Сакраменто

6 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Кливленд Кавальерс" – 103:122.

"Нью-Йорк Никс" – "Филадельфия Сиксерс" – 108:97.

"Мемфис Гриззлиз" – "Торонто Рэпторс" – 103:106.

"Миннесота Тимбервулвз" – "Денвер Наггетс" – 128:98.

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сакраменто Кингз" – 136:104.

В последнем матче самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал американец Трей Мёрфи, набравший 30 очков, четыре подбора и две передачи. У гостей отличился американский защитник Малик Монк.

В паралельном матче "Нью-Йорк Никс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:97.

Самым результативным в составе "Никс" стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшей результативностью в составе "Филадельфии" отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 передач.

Стоит отметить, что "Никс" одержали вторую победу за последние три матча. В следующем матче команда встретится с "Орландо Мэджик". Встреча состоится 8 февраля.