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НБА. Эмбиид и Харден не помогли Сиксерс обыграть Никс, Нью-Орлеан переиграл Сакраменто
Результаты матчей НБА
Фото: basketnews.com
6 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.
"Индиана Пэйсерс" – "Кливленд Кавальерс" – 103:122.
"Нью-Йорк Никс" – "Филадельфия Сиксерс" – 108:97.
"Мемфис Гриззлиз" – "Торонто Рэпторс" – 103:106.
"Миннесота Тимбервулвз" – "Денвер Наггетс" – 128:98.
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сакраменто Кингз" – 136:104.
В последнем матче самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал американец Трей Мёрфи, набравший 30 очков, четыре подбора и две передачи. У гостей отличился американский защитник Малик Монк.
В паралельном матче "Нью-Йорк Никс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:97.
Самым результативным в составе "Никс" стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 24 очка.
Лучшей результативностью в составе "Филадельфии" отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 передач.
Стоит отметить, что "Никс" одержали вторую победу за последние три матча. В следующем матче команда встретится с "Орландо Мэджик". Встреча состоится 8 февраля.
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