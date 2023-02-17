НБА. Клипперс обыграли Финикс, Миннесота не смогла справиться с Вашингтоном

17 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно три матча.

"Чикаго Буллз" – "Милуоки Бакс" – 100:112

"Миннесота Тимбервулвз" – "Вашингтон Уизардс" – 106:114

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 107:116

В последнем матче самым результативным игроком у "Финикса" стал нигерийский защитник Джош Окоги, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и одну передачу. Также стоит отметить первого номера американского защитника Девина Букера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и девять передач.

Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач.