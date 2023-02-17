  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Клипперс обыграли Финикс, Миннесота не смогла справиться с Вашингтоном
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Клипперс обыграли Финикс, Миннесота не смогла справиться с Вашингтоном

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. Клипперс обыграли Финикс, Миннесота не смогла справиться с Вашингтоном

Новина українською

17 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно три матча.

"Чикаго Буллз" – "Милуоки Бакс" – 100:112

"Миннесота Тимбервулвз" – "Вашингтон Уизардс" – 106:114

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 107:116

В последнем матче самым результативным игроком у "Финикса" стал нигерийский защитник Джош Окоги, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и одну передачу. Также стоит отметить первого номера американского защитника Девина Букера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и девять передач.

Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач.

По теме
yellow-arrow
Игрокам Бруклина покорилось достижение в НБА
yellow-arrow
Названы участники конкурсов на Матче всех звёзд НБА
yellow-arrow
Айнарс Багатскис: Сейчас мы больше делаем упор на опытных игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Чикаго Буллз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде