Названа команда, в которой Расселл Уэстбрук продолжит карьеру

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук планирует подписать контракт с "Лос-Анджелес Клипперс" после официального выкупа действующего контракта с "Ютой Джаз". Об этом пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, "Юта" получила права на 34-летнего баскетболиста от "Лос-Анджелес Лейкерс" перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с "Миннесотой Тимбервулвз".

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора.