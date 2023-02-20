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Названа команда, в которой Расселл Уэстбрук продолжит карьеру

Баскетбол
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Возможно, игрок будет играть в Лос-Анджелесе

Названа команда, в которой Расселл Уэстбрук продолжит карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук планирует подписать контракт с "Лос-Анджелес Клипперс" после официального выкупа действующего контракта с "Ютой Джаз". Об этом пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, "Юта" получила права на 34-летнего баскетболиста от "Лос-Анджелес Лейкерс" перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с "Миннесотой Тимбервулвз".

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора.

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В статье: Расселл Уэстбрук
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