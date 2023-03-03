НБА. Голден Стэйт громит Клипперс, Дончич и Ирвинг помогли Далласу обыграть Филадельфию

3 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого было сыграно пять матчей.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Клипперс" 115:91

"Сан-Антонио Спёрс" – "Индиана Пэйсерс" 110:99

"Даллас Маверикс" – "Филадельфия Сиксерс" 133:126

"Вашингтон Уизардс" – "Торонто Рэпторс" 119:108

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" 110:121.

В одном из них "Даллас Маверикс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:126.

Самым ярким игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 42 очка, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 40 очков, заработал четыре подбора и отдал шесть передач.

В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет "Денвер Наггетс". Команда одержала 44 победы и потерпела 19 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает "Милуоки Бакс" (45 побед – 17 поражений).