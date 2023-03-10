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Киев-Баскет добыл волевую победу над Днепром в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Гости сумели дожать соперников

Киев-Баскет добыл волевую победу над Днепром в матче Суперлиги

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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10 марта состоялся матч регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу, в котором "Днепр" принимал "Киев-Баскет".

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Днепр" – "Киев-Баскет" – 80:86 (27:22, 22:23, 17:21, 14:20)

Игра пошла только с концовки первой четверти, где "Днепр" взялся доказывать статус лидера. И закончил 10-минутку с преимуществом +5.

Во второй четверти гости выровняли положение и вскоре сократили отставание до минимума.

По схожему сценарию развернулась и третья четверть. На старте последней четверти инициатива переходила от одной в другую команду, но постепенно киевляне захватили инициативу и сумели довести матч до победы.

Самым результативным стал защитник "Киев-Баскета" Даня Кингсби. Он провел в игре 34,5 минуты и успел набрать 24 очка, сделал 3 подбора и отдал 8 передач.

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет
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