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Киев-Баскет добыл волевую победу над Днепром в матче Суперлиги
Гости сумели дожать соперников
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
10 марта состоялся матч регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу, в котором "Днепр" принимал "Киев-Баскет".
Суперлига. Регулярный чемпионат
"Днепр" – "Киев-Баскет" – 80:86 (27:22, 22:23, 17:21, 14:20)
Игра пошла только с концовки первой четверти, где "Днепр" взялся доказывать статус лидера. И закончил 10-минутку с преимуществом +5.
Во второй четверти гости выровняли положение и вскоре сократили отставание до минимума.
По схожему сценарию развернулась и третья четверть. На старте последней четверти инициатива переходила от одной в другую команду, но постепенно киевляне захватили инициативу и сумели довести матч до победы.
Самым результативным стал защитник "Киев-Баскета" Даня Кингсби. Он провел в игре 34,5 минуты и успел набрать 24 очка, сделал 3 подбора и отдал 8 передач.
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