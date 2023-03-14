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Шоле – Будивельник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча четвертьфинала Кубка Европы ФИБА

Шоле – Будивельник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

instagram.com/bc_budivelny

Новина українською

Во вторник, 14 марта, во Франции состоится матч "Шоле" – "Будивельник", в рамках Кубка Европы ФИБА.

Начало игры в 21:00

"Шоле" – "Будивельник"

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В статье: БК Будивельник (Киев) смотреть онлайн
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