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Шоле – Будивельник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча четвертьфинала Кубка Европы ФИБА
instagram.com/bc_budivelny
Во вторник, 14 марта, во Франции состоится матч "Шоле" – "Будивельник", в рамках Кубка Европы ФИБА.
Начало игры в 21:00
"Шоле" – "Будивельник"
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