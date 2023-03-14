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Будивельник завершает свой путь в Кубке Европы ФИБА
Украинский клуб расслабился во второй половине матча
nstagram.com/bc_budivelnyk
Киевский Будивельник завершил борьбу в Кубке Европы ФИБА, уступив во втором матче Шоле 79:83.
Первую половину игры Будивельник играл с соперником на равных, проиграв первую четверть. Во второй перемене не произошло и хозяева продолжали вести в счете +5. Гостям тяжело было бороться с габаритными соперниками под щитами.
В третьей четверти Шоле увеличил преимущество до +14, а в начале четвертой четверти разница достигла 20 очков.
Строитель боролся до последнего, сумев вернуть интригу в матч – за минуту до конца разница составляла 5 очков, но чуда так и не произошло.
Кубок Европы ФИБА. Плейоф, 1/4 финала. Второй матч
Шоле — Будивельник 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24)
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