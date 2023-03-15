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Прометей одержал уверенную победу над Бургом в матче Кубка Европы
Украинский клуб провел отличный матч
Фото: prometeybc
В поединке 16-го тура Кубка Европы "Прометей" принимал французский клуб "Бург". Наша команда со счетом 96:82 взяла убедительный реванш у соперника за поражение в первом круге.
Первая половина игры сложилась напряженно и непросто для каждого из соперников. После 20 минут матча украинскому клубу удалось создать гандикап "+11".
После 15-минутного отдыха "Прометей" продолжал доминировать на площадке "Арены Риги". По ходу третьей четверти его преимущество достигло 18 очков. В заключительном десятиминутном отрезке "красно-белые" умело довели игру до победного завершения.
БК "Прометей" - БК "Бург" - 96:82 (21:16, 26:20, 27:26, 22:20)
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