Прометей одержал уверенную победу над Бургом в матче Кубка Европы

В поединке 16-го тура Кубка Европы "Прометей" принимал французский клуб "Бург". Наша команда со счетом 96:82 взяла убедительный реванш у соперника за поражение в первом круге.

Первая половина игры сложилась напряженно и непросто для каждого из соперников. После 20 минут матча украинскому клубу удалось создать гандикап "+11".

После 15-минутного отдыха "Прометей" продолжал доминировать на площадке "Арены Риги". По ходу третьей четверти его преимущество достигло 18 очков. В заключительном десятиминутном отрезке "красно-белые" умело довели игру до победного завершения.

БК "Прометей" - БК "Бург" - 96:82 (21:16, 26:20, 27:26, 22:20)