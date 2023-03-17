Запорожье переиграло Старый Луцк в матче аутсайдеров Суперлиги

Запорожье одержало победу над Старым Луцком 71:62 в Киеве в матче аутсайдеров мужской Суперлиги.

Запорожцы лучше начали матч, используя ошибки соперника. Впрочем, к концу четверти Старый Луцк сократил отставание, а в следующей десятиминутке вышел вперед.

К середине третьей четверти на площадке была равная борьба, но Запорожье смогло снова завладеть преимуществом. Старый Луцк снова отыгрался, использовав проблемы соперника с реализацией и за 6:40 до конца матча лучане вышли вперед.

В конце концов Запорожье сохранило комфортное для себя преимущество и спокойно довело игру до победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Старый Луцк 71:62 (19:16, 15:15, 19:13, 18:18)