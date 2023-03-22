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ВИДЕО. Даже партнеры в шоке. Защитник Кливленда забросил лучший данк сезона в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Это было круто!

ВИДЕО. Даже партнеры в шоке. Защитник Кливленда забросил лучший данк сезона в НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Защитник клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл этой ночью отличился одним из самых ярких хайлайтов сезона. После удачной обороны его команда провела удачную контратаку, которую завершил сам Митчелл безумным данком. На повторах видно, что от такой игры баскетболиста были в шоке партнеры по команде, а Джеди Осман даже схватился за голову.

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В статье: НБА Донован Митчелл Кливленд Кавальерс
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