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ВИДЕО. Даже партнеры в шоке. Защитник Кливленда забросил лучший данк сезона в НБА
Это было круто!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл этой ночью отличился одним из самых ярких хайлайтов сезона. После удачной обороны его команда провела удачную контратаку, которую завершил сам Митчелл безумным данком. На повторах видно, что от такой игры баскетболиста были в шоке партнеры по команде, а Джеди Осман даже схватился за голову.
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