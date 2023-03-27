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Два клуба НБА интересуются экс-тренером Бостона
Среди них и Хьюстон Рокетс
Фото: USA TODAY Sports
"Торонто Рэпторс" и "Хьюстон Рокетс" рассматривают возможность приглашения в качестве главного тренера бывшего наставника "Бостон Селтикс" Име Удоки. Об этом пишет Heavy, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается также, что "Рокетс" интересен вариант с приглашением Ника Нёрса, который возможен, если Нёрс покинет пост главного тренера "Торонто".
Напомним, Удока был отстранён "Селтикс" на сезон после скандала из-за интимных отношений с одной из работниц клуба.
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