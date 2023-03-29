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НБА. Голден Стэйт переиграл Пеликанс, Хорнетс в напряженном матче оказались сильнее Хорнетс

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Голден Стэйт переиграл Пеликанс, Хорнетс в напряженном матче оказались сильнее Хорнетс

фото - r6nationals.gg

Новина українською

29 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно шесть матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Бостон Селтикс" – 130:111.

"Торонто Рэпторс" – "Майами Хит" – 106:92.

"Атланта Хоукс" – "Кливленд Кавальерс" – 120:118.

"Оклахома-Сити Тандер" – "Шарлотт Хорнетс" – 134:137.

"Мемфис Гриззлиз" – "Орландо Мэджик" – 113:108.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 120:109.

Форвард "Хорнетс" Пи Джей Вашингтон в победном матче с "Тандер" набрал 43 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Отметку в 40 очков преодолел защитник "Кавальерс" Донован Митчелл. В его активе 44 очка, пять подборов и пять ассистов.

Разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри набрал 39 очков, восемь подборов и восемь передач.

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В статье: НБА
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