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НБА. Голден Стэйт переиграл Пеликанс, Хорнетс в напряженном матче оказались сильнее Хорнетс
Результаты матчей НБА
фото - r6nationals.gg
29 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно шесть матчей.
"Вашингтон Уизардс" – "Бостон Селтикс" – 130:111.
"Торонто Рэпторс" – "Майами Хит" – 106:92.
"Атланта Хоукс" – "Кливленд Кавальерс" – 120:118.
"Оклахома-Сити Тандер" – "Шарлотт Хорнетс" – 134:137.
"Мемфис Гриззлиз" – "Орландо Мэджик" – 113:108.
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 120:109.
Форвард "Хорнетс" Пи Джей Вашингтон в победном матче с "Тандер" набрал 43 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Отметку в 40 очков преодолел защитник "Кавальерс" Донован Митчелл. В его активе 44 очка, пять подборов и пять ассистов.
Разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри набрал 39 очков, восемь подборов и восемь передач.
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