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Даллас установил клубный антирекорд в матче с Сан-Антонио

Баскетбол
(1 голосов)

Команда давно так не проигрывала

Даллас установил клубный антирекорд в матче с Сан-Антонио

Фото - Facebook

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10 апреля состоялся матч, в котором "Даллас" Маверикс" сыграл с "Сан-Антонио Спёрс" после первой четверти счёт в матче был 14:42, что является самым крупным отставанием для "Далласа" в истории команды. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Марк Штейн.

Напомним, встреча между "Маверикс" и "Спёрс" завершилась со счётом 117:138 в пользу "Сан-Антонио".

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В статье: Сан-Антонио Сперс Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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