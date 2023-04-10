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Даллас установил клубный антирекорд в матче с Сан-Антонио
Команда давно так не проигрывала
Фото - Facebook
10 апреля состоялся матч, в котором "Даллас" Маверикс" сыграл с "Сан-Антонио Спёрс" после первой четверти счёт в матче был 14:42, что является самым крупным отставанием для "Далласа" в истории команды. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Марк Штейн.
Напомним, встреча между "Маверикс" и "Спёрс" завершилась со счётом 117:138 в пользу "Сан-Антонио".
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