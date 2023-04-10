Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голден Стэйт установил рекорд по количеству очков набранных в первой четверти
Игроки побили собственный рекорд
фото - USA TODAY Sports
В Портленде (США) на стадионе "Мода-центр" прошел очередной матч НБА, в котором "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимает "Голден Стэйт Уорриорз".
Игроки "Голден Стэйт" за первую четверть набрали суммарно 55 очков. Это лучший показатель в истории НБА среди всех команд по количеству набранных очков в первых четвертях. При этом "Голден Стэйт" реализовал 12 трёхочковых бросков за первую четверть.
Ранее этот рекорд принадлежал тому же "Голден Стэйт Уорриорз", который 15 января 2019 года набрал 51 очко в матче с "Денвер Наггетс".
Популярное сейчас
- Луческу стало плохо после матча с Минаем. Он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи Динамо
- Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками
- Разгром от Днепра-1, ничья Арсенала, голы украинских легионеров. Главные новости за 9 апреля
- ВИДЕО. Лука Дончич совершил невероятный бросок со своей половины
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 11:29 Весь спорт Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА
- 09:41 Весь спорт НБА. Ирвинг и Дончич принесли победу Далласу над Ютой, Уорриорз проиграли второй матч после возвращения Карри
- 09:52 Весь спорт НБА. Голден Стэйт громит Клипперс, Дончич и Ирвинг помогли Далласу обыграть Филадельфию