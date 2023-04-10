Голден Стэйт установил рекорд по количеству очков набранных в первой четверти

В Портленде (США) на стадионе "Мода-центр" прошел очередной матч НБА, в котором "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимает "Голден Стэйт Уорриорз".

Игроки "Голден Стэйт" за первую четверть набрали суммарно 55 очков. Это лучший показатель в истории НБА среди всех команд по количеству набранных очков в первых четвертях. При этом "Голден Стэйт" реализовал 12 трёхочковых бросков за первую четверть.

Ранее этот рекорд принадлежал тому же "Голден Стэйт Уорриорз", который 15 января 2019 года набрал 51 очко в матче с "Денвер Наггетс".