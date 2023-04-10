Атланта Хоукс кардинально изменит состав в межсезонье

Руководство "Атланты Хоукс" получило зелёный свет от владельцев и может делать с составом всё, что захочет. В том числе "Хоукс" готовы рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего и звезды команды Трея Янга. Об этом сообщает The Ringer.

"Атланта" строила свою игру вокруг звёздного разыгрывающего с момента его выбора на драфте 2018 года. Но после двух разочаровывающих сезонов, перестановок в руководстве и смены главного тренера "Хоукс", возможно, готовы двигаться дальше без Трея Янга.

Напомним, "Атланта Хоукс" завершила регулярный чемпионат НБА на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции