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Атланта Хоукс кардинально изменит состав в межсезонье

Баскетбол
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Владельцы не пожалели денег

Атланта Хоукс кардинально изменит состав в межсезонье

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Атланты Хоукс" получило зелёный свет от владельцев и может делать с составом всё, что захочет. В том числе "Хоукс" готовы рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего и звезды команды Трея Янга. Об этом сообщает The Ringer.

"Атланта" строила свою игру вокруг звёздного разыгрывающего с момента его выбора на драфте 2018 года. Но после двух разочаровывающих сезонов, перестановок в руководстве и смены главного тренера "Хоукс", возможно, готовы двигаться дальше без Трея Янга.

Напомним, "Атланта Хоукс" завершила регулярный чемпионат НБА на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции

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В статье: Атланта Хоукс
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