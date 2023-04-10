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Атланта Хоукс кардинально изменит состав в межсезонье
Владельцы не пожалели денег
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Атланты Хоукс" получило зелёный свет от владельцев и может делать с составом всё, что захочет. В том числе "Хоукс" готовы рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего и звезды команды Трея Янга. Об этом сообщает The Ringer.
"Атланта" строила свою игру вокруг звёздного разыгрывающего с момента его выбора на драфте 2018 года. Но после двух разочаровывающих сезонов, перестановок в руководстве и смены главного тренера "Хоукс", возможно, готовы двигаться дальше без Трея Янга.
Напомним, "Атланта Хоукс" завершила регулярный чемпионат НБА на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции
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