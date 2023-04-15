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Майами побеждает Чикаго, Оклахома уступает Миннесоте в борьбе за плей-офф НБА
Результаты плей-ин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Майами↑" - "Чикаго"
102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23)
"Майами": Батлер (31), Струс (31), Хирро (12 + 8 подборов + 7 передач), Адебайо (8 + 17 подборов), Винсент (0) – старт; Лав (9), Калеб Мартин (6), Лаури (5).
"Чикаго": Дерозан (26+9 передач), Карузо (16), Лавин (15+5 потерь), Вучевич (12+9 подборов), Беверли (0) - старт; Уайт (14), Драммонд (6 + 8 подборов), Уильямс (2), Досунму (0), Д. Джонс (0).
"Миннесота↑" - "Оклахома"
120:95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17)
"Миннесота": Таунс (28+11 подборов), Гобер (21+10 подборов), Эдвардс (19+10 подборов + 6 передач), Конли (14), Александер-Уокер (12+6 передач) – старт; Андерсон (11), Майнотт (7), Принс (6), Риверс (2), Маклафлин (0), Найт (0), Мур (0).
"Оклахома": Гилджес-Александер (22 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (17), Дорт (17 + 8 подборов), Джейлин Уильямс (8), Гидди (6) – старт; Джо (7), Уотерс (5), Виггинс (4), Дженг (4), Робинсон-Эрл (3), Шарич (2), Мэнн (0).
В плей-офф НБА "Майами" сыграет против "Милуоки", в то время как "Миннесота" встретится с "Денвером".
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