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На игрока Вашингтон Уизардс болельщик подал в суд

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Баскетболист не сдержал эмоций

На игрока Вашингтон Уизардс болельщик подал в суд

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Игрок команды НБА "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил обвиняется в нападении на фаната, пишет ESPN. Инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 марта, после игры "Уизардс" и "Орландо Мэджик" (112:122).

После выступления Бил отправился в раздевалку, но на пути отреагировал на выкрик фаната, заявившего, что он потерял на ставках $ 1300 из-за проигрыша "Вашингтона", и оскорбившего его, после чего баскетболист ударил по голове друга зачинщика, сбив с него головной убор и обратившись с угрозами.

После инцидента потерпевший обратился в суд штата Флорида, потребовав возмещения ущерба на сумму, превышающую $ 50 тыс.

"Никто не хочет терять деньги. Если вы переживаете из-за спорта, я поддержу вас. Но когда люди начинают переходить на личности и говорить о вашей семье… Это можно оставить и при себе", – прокомментировал инцидент Бил на пресс-конференции.

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В статье: Вашингтон Уизардз
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