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НБА. Сакраменто сравнивает счет в серии с Голден-Стейт, Лейкерс проходят Мемфис
Результаты матчей плей-офф
фото - Getty Images
В ночь с 28 на 29 апреля состоялись матчи 1/8 финала плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Голден Стейт" - "Сакраменто"
99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28)
Счет в серии ровный – 3-3
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 27 секунд, набранных очков и активных действий у нашего спортсмена не было.
"Лейкерс" - "Мемфис"
125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18)
"Лейкерс" победили в серии – 4-2
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