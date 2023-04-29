НБА. Сакраменто сравнивает счет в серии с Голден-Стейт, Лейкерс проходят Мемфис

В ночь с 28 на 29 апреля состоялись матчи 1/8 финала плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Голден Стейт" - "Сакраменто"

99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28)

Счет в серии ровный – 3-3

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 27 секунд, набранных очков и активных действий у нашего спортсмена не было.

"Лейкерс" - "Мемфис"

125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18)

"Лейкерс" победили в серии – 4-2