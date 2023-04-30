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НБА. Денвер победил Финикс в первом матче второго раунда плей-офф
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 апреля состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Денвер" - "Финикс"
125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26)
"Денвер": Дж. Мюррей (34+9 передач), Йокич (24+19 подборов), Гордон (23), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Б. Браун (14), Грин (5), Уотсон (3), К. Браун (1), Чанчар (0), Ннаджи (0), Смит (0), Джексон (0).
"Финикс": Дюрент (29 + 14 подборов + 7 потерь), Букер (27 + 8 передач), Эйтон (14 + 7 подборов), Пол (11), Окоги (2) – старт; Лендейл (7), Пэйн (5), Д. Ли (3), Уэйнрайт (3), Шемет (3), Крэйг (3), Бийомбо (0), Росс (0).
Счет в серии: 1-0
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