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Эмбиид признан лучшим игроком сезона в НБА
Центровой провел результативный сезон
Камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком сезона в НБА, пишет официальный сайт организации. Никола Йокич ("Денвер") занял второе место, а Яннис Адетокунбо из "Милуоки" стал третьим.
29-летний камерунский баскетболист за текущий сезон набирал в среднем 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и установил рекорд карьеры с 4,2 передачами за игру.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора.
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