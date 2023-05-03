Камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком сезона в НБА, пишет официальный сайт организации. Никола Йокич ("Денвер") занял второе место, а Яннис Адетокунбо из "Милуоки" стал третьим.

29-летний камерунский баскетболист за текущий сезон набирал в среднем 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и установил рекорд карьеры с 4,2 передачами за игру.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора.