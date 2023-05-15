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Тейтума помог Бостону обыграть Филадельфию в четвертьфинале плей-офф
Уверенная победа хозяев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
15 мая состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 51 очко и сделавший 13 подборов и пять передач. У его партнёра по "Бостону" Джейлена Брауна в активе 25 очков, шесть подборов и две передачи.
В составе "Филадельфии" самым результативным стал Тобиас Харрис. Он набрал 19 очков, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 17. У разыгрывающего "Сиксерс" Джеймса Хардена девять очков и шесть результативных передач на счету.
"Бостон" выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, "Селтикс" вышли в финал Восточной конференции НБА
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