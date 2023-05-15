Тейтума помог Бостону обыграть Филадельфию в четвертьфинале плей-офф

15 мая состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 51 очко и сделавший 13 подборов и пять передач. У его партнёра по "Бостону" Джейлена Брауна в активе 25 очков, шесть подборов и две передачи.

В составе "Филадельфии" самым результативным стал Тобиас Харрис. Он набрал 19 очков, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 17. У разыгрывающего "Сиксерс" Джеймса Хардена девять очков и шесть результативных передач на счету.

"Бостон" выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, "Селтикс" вышли в финал Восточной конференции НБА