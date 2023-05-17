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Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции
Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции
Фото: ФБУ
Форвард сборной Украины Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции. Шоле украинца завершил регулярный чемпионат на седьмом месте.
В последнем матче регулярки команда нашего легионера на выезде уступила Ортезу (81:85). Близнюк за 22 минуты набрал 4 глазка, собрал 2 подбора, отдал 3 передачи при 3 потерях и 3 фолах.
Близнюк весной присоединился к французскому клубу, за который успел сыграть 10 матчей во французском первенстве.
За 23.4 минуты украинец в среднем набирает 8.7 очка, 2.6 передачи и 2.0 подбора.
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