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Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции

Баскетбол
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Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции

Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции

Фото: ФБУ

Новина українською

Форвард сборной Украины Богдан Близнюк сыграет в плей-офф чемпионата Франции. Шоле украинца завершил регулярный чемпионат на седьмом месте.

В последнем матче регулярки команда нашего легионера на выезде уступила Ортезу (81:85). Близнюк за 22 минуты набрал 4 глазка, собрал 2 подбора, отдал 3 передачи при 3 потерях и 3 фолах.

Близнюк весной присоединился к французскому клубу, за который успел сыграть 10 матчей во французском первенстве.

За 23.4 минуты украинец в среднем набирает 8.7 очка, 2.6 передачи и 2.0 подбора.

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В статье: Богдан Близнюк
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Источник:
ФБУ

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