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НБА. ТОП 5 лучших моментов второго финального матча Восточной конференции. Видео

Баскетбол
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Это было ярко

НБА. ТОП 5 лучших моментов второго финального матча Восточной конференции. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 19 на 20 мая прошел второй матч финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матча

Пресс-служба НБА подготовила подборку из ТОП 5 лучших моментов встречи. Возглавил ее слэм-данк 25-летнего форварда "Бостона" Джейсона Тейтума.

Подборка ТОП 5 моментов игрового тура:

Результаты первого финала Западной конференции НХЛ

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В статье: НБА плей-офф НБА
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