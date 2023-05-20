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НБА. ТОП 5 лучших моментов второго финального матча Восточной конференции. Видео
Это было ярко
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 мая прошел второй матч финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА подготовила подборку из ТОП 5 лучших моментов встречи. Возглавил ее слэм-данк 25-летнего форварда "Бостона" Джейсона Тейтума.
Подборка ТОП 5 моментов игрового тура:
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