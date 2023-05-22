НБА. Майами Хит увеличил отрыв в серии с Бостоном

22 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где был сыгран один матч.

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" – 128:102, счёт в серии 3-0.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

Отличную игру в плей-офф провёл лидер "Майами" Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть передач. Следующее противостояние команд запланировано на 24 мая.