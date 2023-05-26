Дуайт Ховард рассказал, что мог остаться в Лейкерс

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард рассказал, почему ему не удалось вернуться в "Лос-Анджелес Лейкерс" после чемпионского сезона.

"Я был так заряжен и рад после чемпионского сезона. В межсезонье я сказал своему агенту, что было бы хорошо получить контракт на два года от "Лейкерс", мне хотелось стабильности, чтобы я знал, где и когда я смогу спокойно завершить карьеру. Мы только что выиграли чемпионство, мне казалось, я этого заслуживал. Потом агент сообщил мне, что "Лейкерс" предлагают мне контракт только на один год.

Я ответил, что мне нужно 15 минут, чтобы подумать. Я подумал, решился и сказал агенту, что согласен, потому что надеялся, что, если проведу хороший сезон — они переподпишут меня ещё на один сезон. Но агент сообщил, что "Лейкерс" отказались от сделки. Всё из-за того, что я взял 15 минут на размышления", — приводит слова Ховарда Fadeaway World.